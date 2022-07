Terrorismo | 50mila euro a jihadisti | un arresto a Bologna

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Oltretrasferiti a cellule jihadiste. Per questo un 52enne di origine bosniaca e residente aè stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza. L’uomo è ritenuto responsabile di aver effettuato, personalmente e mediate terzi ignari delle finalità perseguite, numerosi trasferimenti di denaro in favore di esponenti di cellule terroristiche e destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di. L’indagine che ha portato all’del bosniaco è stata condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale del Carabinieri (Ros), e coordinata dalla Procura di– Dipartimento Anti. L'articolo proviene da Italia Sera.

