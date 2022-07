“Siamo arrivati a questo…”. Samantha Curcio e Alessio Ceniccola UeD: lei senza parole (Di venerdì 1 luglio 2022) Samantha Curcio Alessio Ceniccola un anno dopo. Un anno dopo la fine della loro storia, finita dopo poco e male, nata sotto le telecamere di UeD. Storia vecchia ormai, ma nelle ultime ore, a sorpresa, si è scatenato un acceso botta e risposta su Instagram tra i due ex che si sono scelti a maggio 2021 nato dopo le risposte che ha dato lui ai suoi fan. L’ex corteggiatore ha risposto ad alcune domande sulla sua relazione finita con la tronista e le sue parole hanno fatto infuriare l’ex tronista. Per esempio: “Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne e non grazie a Samantha di certo. Non devo ringraziare nessuno se non UeD”. Samantha Curcio Alessio Ceniccola, cosa è successo 1 anno dopo la rottura Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022)un anno dopo. Un anno dopo la fine della loro storia, finita dopo poco e male, nata sotto le telecamere di UeD. Storia vecchia ormai, ma nelle ultime ore, a sorpresa, si è scatenato un acceso botta e risposta su Instagram tra i due ex che si sono scelti a maggio 2021 nato dopo le risposte che ha dato lui ai suoi fan. L’ex corteggiatore ha risposto ad alcune domande sulla sua relazione finita con la tronista e le suehanno fatto infuriare l’ex tronista. Per esempio: “Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne e non grazie adi certo. Non devo ringraziare nessuno se non UeD”., cosa è successo 1 anno dopo la rottura Poi ...

