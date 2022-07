Secondo shampoo vietato per la siccità: l’ordinanza del sindaco di Castenaso fa infuriare i parrucchieri (Di venerdì 1 luglio 2022) Carlo Gubellini non è calvo: la premessa è d’obbligo parlando del sindaco di Castenaso, in provincia di Bologna, che ha vietato il Secondo lavaggio di capelli ai parrucchieri e ai barbieri del Comune. Il sindaco della giunta di centrosinistra ha avviato l’iniziativa più singolare per risparmiare acqua in questa estate di siccità. «Un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 13 litri al minuto» è scritto nel vademecum che accompagna l’ordinanza di Castenaso, ma anche quelle di molti altri Comuni. siccità, la trovata “geniale” del sindaco di centrosinistra Carlo Gubellini, avvocato, ex Margherita (come Enrico Letta), è stato tra gli inventori negli anni ‘90 delle prime liste civiche. Ha argomentato al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Carlo Gubellini non è calvo: la premessa è d’obbligo parlando deldi, in provincia di Bologna, che haillavaggio di capelli aie ai barbieri del Comune. Ildella giunta di centrosinistra ha avviato l’iniziativa più singolare per risparmiare acqua in questa estate di. «Un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 13 litri al minuto» è scritto nel vademecum che accompagnadi, ma anche quelle di molti altri Comuni., la trovata “geniale” deldi centrosinistra Carlo Gubellini, avvocato, ex Margherita (come Enrico Letta), è stato tra gli inventori negli anni ‘90 delle prime liste civiche. Ha argomentato al ...

Pubblicità

simone_dela : @DarkLadyMouse più o meno il senso che ha vietare ai parucchieri di fare il secondo shampoo per risolvere la crisi… - bedel1945 : Vietato il secondo shampoo dal parrucchiere Per risparmiare acqua, il comune di Castenaso ha dovuto adottare misure… - giuliorubinelli : l’ordinanza di #castenaso sul secondo #shampoo rispecchia alla perfezione lo stato del dibattito pubblico in italia… - EraMinoErraiola : Secondo voi sono tanti 6 euro per uno shampoo? Oggi ho comprato shampoo a camomilla per capelli fini e chiari ??.… - amadesss : @Blekmacigno6 Da oggi pomeriggio sgorga acqua dalla strada in una zona di Bologna a causa della rottura di una cond… -