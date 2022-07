Scacchi | Torneo dei Candidati 2022 | Ian Nepomniachtchi può chiudere già oggi | ma Nakamura e Ding Liren non ci stanno

(Di venerdì 1 luglio 2022) C’è un caso in cui ildeia Madrid potrebbe chiudersi già nella giornata di. Qualora Iandovesse battere Hikarudovesse perdere contro l’azero Teimour Radjabov, il russo andrebbe ad avere 3 punti di vantaggio sull’americano e 2.5 sul cinese. Siccome mancherebbero due turni alla fine, dopo l’ultimo giorno di riposo, non sarebbero più possibili nemmeno eventuali spareggi: in breve, avremmo un Carlsen-atto secondo. Sempre se Magnus sarà d’accordo. “Nepo”, però, anche se gioca col Bianco dovrà essere pronto a una lotta di molte ore contro. Se è vero che il pluricampione USA le ha provate tutte ieri per far cadere da una posizione patta ...

FIDE_chess : RT @OA_Sport: Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: Ding Liren fa crollare tutte le speranze di Fabiano Caruana ed è l'unico inseguitore di I… - zazoomblog : Scacchi Torneo dei Candidati 2022: Nepomniachtchi batte anche Firouzja Ding Liren unico inseguitore. Crolla Caruana… - OA_Sport : Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: Ding Liren fa crollare tutte le speranze di Fabiano Caruana ed è l'unico insegu… - ScacchiGabriel : Torneo dei Candidati 2022 Nakamura vs Firouzja | Siciliana Najdorf Guarda: 'Questa Partita Vi Farà Guadagnare Pun… - zazoomblog : Scacchi Torneo dei Candidati 2022: Ian Nepomniachtchi alla prova Firouzja. Caruana-Ding Liren dal sapore di lotta a… -

... "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e proseguirà, nel mese di luglio con ildisanniti, e nei mesi di settembre e ottobre, con le ...... 'Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali' e proseguirà, nel mese di luglio con ildisanniti, e nei mesi di settembre e ottobre, con le ...L'undicesimo turno del Torneo dei Candidati 2022 a Madrid potrebbe aver, se non risolto ogni possibile questione, quantomeno reso la situazione molto chiara. Quinta vittoria per Ian Nepomniachtchi: il ...L'Italia ha conquistato il bronzo ai mondiali seniores di scacchi che si sono appena conclusi ad Acqui Terme in provincia di Alessandria. Gli azzurri hanno ottenuto l'inatteso terzo posto battendo all ...