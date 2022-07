Sampdoria | il ds | “Candreva può andar via Vorremmo Linetty | ma…”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il direttore sportivo della, Daniele Faggiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web. Ecco le sue parole sul mercato blucerchiato, conche potrebbe lasciare la compagine di Giampaolo e Orsolini eche intrigano la dirigenza genoana. VILLAR – “Possibile colpo? Sì, lo volevamo anche a gennaio perché mi è sempre piaciuto ma non è semplice”.– “Puòvia? Sì,può uscire, ma lo decidiamo noi. Vedremo il da farsi. Per noi è un giocatore importante”. ORSOLINI – “Riccardo potrebbe essere un profilo irraggiungibile”.– “Leggo che potrebbee in altre squadre, è un giocatore che tutti. Dobbiamo prima fare le uscite, poi vedremo chi poter prendere ...

Per quanto riguarda, bisogna bussare per far aprire la porta e poi vedremo se lavorrà aprire'.Ladovrebbe incassare circa 2,5 milioni di euro per il cartellino dello stesso(il suo contratto con il club ligure era valido sino al giugno del ...Calciomercato Sampdoria, visite mediche di Sensi al Monza: sta per cominciare l'avventura dell'ex blucerchiato in Brianza.