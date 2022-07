Orietta Berti sarà la nuova opinionista del GF Vip (Di venerdì 1 luglio 2022) In questi giorni sia la Rai che Mediaset hanno annunciato i rispettivi palinsesti per la stagione 22-23. L’azienda di Cologno Monzese, oltre a confermare il GF Vip condotto da Alfonso Signorini, ci ha tenuto a realizzare un’altra sorpresa. Il reality infatti dal prossimo anno avrà come opinionista la cantante Orietta Berti, con cui probabilmente sarà concordata anche la messa in piedi di un One Woman Show. Orietta Berti, la sua nuova avventura al GF Vip Photo Credits: Il GiornaleDopo la partecipazione come concorrente a Sanremo 22 e la hit della scorsa estate: “Mille” con Achille Lauro e Fedez, la cantante è pronta per una nuova avventura nazional-popolare. La voce emiliana infatti è stata scelta dal GF Vip come opinionista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) In questi giorni sia la Rai che Mediaset hanno annunciato i rispettivi palinsesti per la stagione 22-23. L’azienda di Cologno Monzese, oltre a confermare il GF Vip condotto da Alfonso Signorini, ci ha tenuto a realizzare un’altra sorpresa. Il reality infatti dal prossimo anno avrà comela cantante, con cui probabilmenteconcordata anche la messa in piedi di un One Woman Show., la suaavventura al GF Vip Photo Credits: Il GiornaleDopo la partecipazione come concorrente a Sanremo 22 e la hit della scorsa estate: “Mille” con Achille Lauro e Fedez, la cantante è pronta per unaavventura nazional-popolare. La voce emiliana infatti è stata scelta dal GF Vip come...

Pubblicità

trash_italiano : Novità #PalinsestiMediaset: - La Talpa prodotta dalla Fascino di Maria - Emigratis con Pio e Amedeo - Tantissimo M… - IOdonna : Orietta Berti al Gf Vip come opinionista e Can Yaman in 'Viola come il mare' - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - DToffolon : Il 2021 ha resuscitato Orietta Berti, il 2022 Edoardo Vianello e io a questo punto a Patty Pravo per l'estate 2023… - Adrianaerosario : @DavideNardini8 Si infatti Soleil sarà' la nuova opinionista del GF ..ah no .. sarà Orietta Berti ?? -