Nautica sostenibile | bambini e ragazzi capitani per un giorno

(Adnkronos) – Una giornata di formazione sulla Nautica sostenibile: dagli strumenti di navigazione ai simulatori nautici di ultima generazione, fino alle più moderne pratiche di sostenibilità. Ma anche i segreti dei diversi nodi marinari, dalla gassa al nodo inglese, vero caposaldo della formazione di ogni buon marinaio. E un punto fermo: il rispetto per il mare e le sue creature. È questo che 130 bambini e ragazzi da tutto il mondo, riuniti in questi giorni a Sorrento per il primo Global Youth Tourism Summit realizzato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), hanno potuto apprendere sotto la guida esperta dei capitani dell'Msc Training Center. Una formazione sul campo organizzata grazie all'impegno di Msc Foundation e del Gruppo Msc, main sponsor del Summit, che hanno aperto le porte del ...

