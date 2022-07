Napoli-Brighton, manca l'accordo per Ostigard (Di venerdì 1 luglio 2022) Leo Ostigard vuole raggiungere il Napoli quanto prima e contava di farlo già prima dell'inizio del ritiro a Dimaro, ma dovrà... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) Leovuole raggiungere ilquanto prima e contava di farlo già prima dell'inizio del ritiro a Dimaro, ma dovrà...

Pubblicità

NapoliCalciogol : #Napoli, Ostigard voleva partire per il ritiro di Dimaro ma manca tuttavia l'accordo col Brighton #Genoa… - ArenaSportiva1 : ?? Leo #Ostigard sperava di unirsi al #Napoli già per il ritiro di Dimaro. Dovrà aspettare ancora, si è intromesso i… - sportli26181512 : Napoli, prima Ostigard e poi le cessioni: Il ds Giuntoli sta proseguendo nel lavoro di diplomazia per convincere il… - infoitsport : Østigard, il Torino non preoccupa: resta solo da perfezionare l'accordo tra Napoli e Brighton - ilNapolista - napolista : #Østigard, il Torino non preoccupa: resta solo da perfezionare l’accordo tra Napoli e Brighton Sul CorSport. La vo… -