Nancy Pelosi in pole per la corsa ad ambasciatrice a Roma. Così l’Italia torna a essere cruciale nella serata per la Festa americana (Di venerdì 1 luglio 2022) Il giorno dell’indipendenza Usa celebrato insieme a politici e pezzi di establishment italiano. La speaker della Camera su Draghi: «Grazie per la sua grande leadership, è un grande amico degli Usa» Leggi su lastampa (Di venerdì 1 luglio 2022) Il giorno dell’indipendenza Usa celebrato insieme a politici e pezzi di establishment italiano. La speaker della Camera su Draghi: «Grazie per la sua grande leadership, è un grande amico degli Usa»

marcodimaio : All’ambasciata americana a Roma con la ministra Elena Bonetti e la speaker Nancy Pelosi per le celebrazioni dell’in… - Angela23763271 : RT @marcodimaio: All’ambasciata americana a Roma con la ministra Elena Bonetti e la speaker Nancy Pelosi per le celebrazioni dell’indipende… - artemis94130847 : RT @ATHOMICAAQUILA1: giustificava affermando che lui nulla aveva a che fare con lo spionaggio illegale nei confronti di Trump nonostante ne… - artemis94130847 : RT @ATHOMICAAQUILA1: Il viaggio di Nancy Pelosi a Roma non è stato certo di piacere. Secondo fonti molto vicine ai palazzi, la vera ragione… - ABRUZZOLIVETV : A #Montenerodomo per #NancyPelosi un album di famiglia e le chiavi del paese #abruzzo #cronaca -