Monza, Di Marzio: “A centrocampo si insiste per Pessina. Su Samir e Birindelli…” (Di venerdì 1 luglio 2022) Monza DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato del Monza. Ecco quanto affermato. “È un Monza attivissimo sul mercato il Monza che stiamo scoprendo in queste prime settimane e che adesso insiste per arrivare a Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta anche campione d’Europa con la Nazionale. Galliani vorrebbe concedergli anche la fascia di capitano e vuole concludere la trattativa. Intanto, in difesa se non dovesse accettare Marlon, è già stato chiesto Samir all’Udinese. Ma in difesa non finisce qui, perché il club vuole chiudere anche per Samuele Birindelli: contatto fra Monza e Pisa ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 1 luglio 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato del. Ecco quanto affermato. “È unattivissimo sul mercato ilche stiamo scoprendo in queste prime settimane e che adessoper arrivare a Matteo, centrocampista dell’Atalanta anche campione d’Europa con la Nazionale. Galliani vorrebbe concedergli anche la fascia di capitano e vuole concludere la trattativa. Intanto, in difesa se non dovesse accettare Marlon, è già stato chiestoall’Udinese. Ma in difesa non finisce qui, perché il club vuole chiudere anche per Samuele Birindelli: contatto frae Pisa ...

Pubblicità

serie_a24 : #Monza, Di Marzio: “A centrocampo si insiste per Pessina. Su Samir e Birindelli…” - serie_a24 : #Monza, Di Marzio: “Fumata nera per Casale: i dettagli” - infoitsport : Monza, Di Marzio: “Fumata nera per Casale: i dettagli” - thedavideduro : @Solo_La_Roma @Datafriedkin Anche a me ha bloccato sto scemo ahahaha Di Marzio lo dava fatto al Monza Praticamente… - MondoNapoli : Sky, Di Marzio: 'Sembrava fatta invece sfuma l'arrivo di Casale al Monza, vi spiego' - -