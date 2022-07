Le imprese assicuratrici di Ania pronte a sostenere la ripartenza

Pubblicità

jacopotondelli : RT @stati_generali: Con questo articolo del direttore @jacopotondelli inizia la collaborazione tra Gli Stati Generali e SNFIA (Sindacato N… - stati_generali : Con questo articolo del direttore @jacopotondelli inizia la collaborazione tra Gli Stati Generali e SNFIA (Sindaca… - dopiot : RT @Newsinunclick: Motociclisti i più penalizzati e regalo da 400 milioni di euro ad imprese assicuratrici. Governo non ceda a lobby e intr… - Newsinunclick : Motociclisti i più penalizzati e regalo da 400 milioni di euro ad imprese assicuratrici. Governo non ceda a lobby e… -

PMI.it

E ledi assicurazione sono pronte a dare il loro contributo a fianco del Governo: a ribadirlo è Ania , l'associazione nazionale tra lefondata nel 1944 che oggi ne ...27 Giugno 2022 Con questo articolo del direttore Jacopo Tondelli inizia la collaborazione tra Gli Stati Generali e SNFIA (Sindacato Nazionale Funzionari). "Questa pandemia per i lavoratori è un'occasione per mettersi insieme e cercare di cambiare la situazione. Se non lo facciamo non possiamo aspettarci che lo facciano ... Wopta Assicurazioni, la nuova insurtech a misura di PMI Accrescere la sicurezza e favorire lo sviluppo sostenibile, attraverso quel “ponte” tra risparmio ed economia reale in grado di rappresentare uno degli ...Dal 2014 a oggi i prezzi dell’Rc Auto sono calati del 30% e del 6,3% nel solo 2021, emerge dalla relazione annuale dell’istituto. L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ha anche proposto al gover ...