La pedofilia non è reato? Il codice penale risolve il dubbio (Di venerdì 1 luglio 2022) Ratio Legis è tratto dalla pagina web Brocardi.it : il sito in questione non è una piattaforma ... pur considerando che nel 2021 in Gazzetta Ufficiale è stata introdotta una nuova riforma, questa non ... Leggi su zetaluiss (Di venerdì 1 luglio 2022) Ratio Legis è tratto dalla pagina web Brocardi.it : il sito in questione non è una piattaforma ... pur considerando che nel 2021 in Gazzetta Ufficiale è stata introdotta una nuova riforma, questa non ...

Pubblicità

ilpost : Lo scandalo della pedofilia ha travolto la Chiesa cattolica in tutto il mondo, ma non in Italia: perché? Lo raccont… - bettabettanesi : @itsmeback_ Diciamo che la #pedofilia c'entra non poco con questa strana mania degli #assistentisociali di portare… - RbRaffaella : BRAVISSIMI @iscaramuzzi @AlviseArmellini per coraggio non solo di alzare il velo su #pedofilia nel clero, ma di uni… - Marcell59184176 : Divorzio,aborto, sodomia, pedofilia, sono tute stazioni una dietro l'altra. Spero che Dio mi conceda di non essere… - AglioVestito : RT @IlMastinoVerona: Oggi alla #Feltrinelli abbiamo visto l’angolo #Pride. La cosa non ci ha colpito,fino a quando non abbiamo visto fiabe… -