Il sostegno alla resistenza ucraina stride con la fiducia tradita dei curdi

(Di venerdì 1 luglio 2022) Odessa, dal nostro inviato. La Russia fa guerra all’perché non ne sopporta l’indipendenza, sancita internazionalmentefine dell’Urss, nel 199... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

_Nico_Piro_ : campagne, sulla deMeritocrazia. Nulla. Sul sostegno alla guerra invece, gli indignados sartoriali si fanno sfuggire… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | 'Questo G7 è stato veramente un successo, i nostri Paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grand… - Tradire_e_fare : Sostegno economico che poi lo stato paga a peso d'oro alle solite cooperative. Troppo semplice riconoscere un sussi… - Grazian13797081 : RT @Michela_soy: ?? Card.#Koch: 'A mio avviso, è un'eresia che il Patriarca #Kirill osi legittimare la brutale e assurda guerra in Ucraina p… - LaCnews24 : Mai più stragi, più di 80 organizzazioni hanno aderito alla manifestazione a sostegno di Gratteri… -

l'Adige

...Chi è quest'uomo che pasticcia con le marmellatine confezionate da Marco Travaglio coldi ...che non turbano Draghi essendo materia dei partiti) - guarda caso ieri rinviati entrambi...Una follia, un insulto non soloLega ma soprattutto ai milioni di cittadini in difficoltà', ... "c'è necessità di offrire competenze" G7, Draghi: uniti su gas, petrolio eall'Ucraina Il ... Provincia, via libera alla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Tpg Capital, la piattaforma di private equity della società globale di alternative asset management TPG, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per acquis ...La caregiver ha tra i 25 e i 64 anni: disabili e genitori anziani, è lei a occuparsene. Gratis. Facciamo il punto su una condizione molto diffusa nel ...