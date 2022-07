(Di venerdì 1 luglio 2022) Il Pdil, se lascerà la maggioranza allora salterà il fronte progressista. Sembra proprio che la questione dell’appoggio al governoda parte di M5S stia tenendo in apprensione l’intera politica italiana. Già perché se il premier ha già fatto sapere che l’eventualepentastellato alla maggioranza segnerebbe l’epilogo della sua esperienza a palazzo Chigi, in queste ore a fare ulteriori pressioni sui 5per non abbandonare la maggioranza ci pensa il Partito democratico. E lo fa con quello che appare come un ricatto bello e buono perché dal Nazzareno fanno sapere che se ilsi sfilerà, allora sarà la fine dell’alleanza nazionale. A spiegare la posizione dei dem, già nei giorni scorsi, è stato Enrico Letta che nei ...

LA NOTIZIA

Una autobiografia" (Utet), fuga ogni dubbio su una sortita diCinque Stelle e Lega dall'... La Lega chela guerra contro lo Ius Scholae. Sfogliando le pagine dei quotidiani italiani, ...In perenne crisi identitaria, lacerati da un proprio antiamericanismo interno cheda ..." e poi coltivano in modi controversi e spesso opposti l' idealismo americano della libertà di,... Il Pd minaccia il Movimento 5 Stelle. Se salta Draghi, addio all'alleanza Tutti soggetti considerati dalla Turchia una minaccia alla sicurezza nazionale ma che non rientrano ... adottata tramite il memorandum da Svezia e Finlandia nei confronti movimento islamico guidato da ..."Giuseppe Conte non è in grado di guidare un partito. E il Movimento Cinque Stelle non si può nemmeno definire tale". Dialogo con Gianfranco Pasquino sullo stato di salute della politica italiana ...