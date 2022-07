F1 | Gp Gran Bretagna | Sainz precede Hamilton in seconde libere

(Di venerdì 1 luglio 2022) Silverstone, 1 lug. - (Adnkronos) - Carlosè il più veloce nelleprovedel Gp dia Silverstone. Lo spagnolo della Ferrari gira in 1'28"942ndo gli inglesi Lewis(1'29"105) con la Mercedes e Lando Norris su McLaren (1'29"118). Quarto posto per il campione del mondo in carica e leader iridato, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'29"149) che si lascia alle spalle l'altro ferrarista, il monegasco Charles Leclerc (1'29"404).

Il Gran Premio di Gran Bretagna è giunto alla settanduesima edizione, il re assoluto qui è il pilota di casa Lewis Hamilton, a segno in sette degli ultimi otto appuntamenti in Inghilterra. La Ferrari chiude il venerdì di Silverstone davanti a tutti con Carlos Sainz. Con la pista asciutta, il pilota spagnolo ha segnato il miglior tempo nelle FP2.