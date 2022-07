F1 | Christian Horner teme la Mercedes | “A Silverstone soffre meno il porpoising”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dal ritiro in Australia, l’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha vinto tutti i GP del Mondiale 2022 di F1, fatta eccezione per l’affermazione del messicano Sergio Perez, ma sempre alfiere della scuderia di Milton Keynes. Per questo la condizione in cui si presenta la squadra anglo-austriaca e di grande fiducia. Tuttavia, il Team Principal,, non vuole abbassare la guardia e si aspetta in vista del weekend di(Gran Bretagna) la Ferrari veloce e anche lain ascesa. “La Rossa sarà pericolosa, ma credo che lo saranno anche le Frecce d’Argento. E’ una pista senza troppe sconnessioni e quindi a mio avviso possono andare molto forte e soffrireil“, ha dichiaratoai microfoni di Sky Sports. Sugli upgrade a ...

Pubblicità

svhxqr : CHRISTIAN HORNER VITA MIA, QUESTO WEEKEND IO VOGLIO FESTEGGIARE, VOGLIO VEDERE LA FERRARI VINCEREEEE #SilverstoneGP - lalafdrva : RT @xlaux3: Christian Horner fuori dal cazzo questo weekend e si festeggia #BritishGP #SilverstoneGP - Only_Leclerc : RT @xlaux3: Christian Horner fuori dal cazzo questo weekend e si festeggia #BritishGP #SilverstoneGP - MartinaC1203 : RT @xlaux3: Christian Horner fuori dal cazzo questo weekend e si festeggia #BritishGP #SilverstoneGP - xlaux3 : Christian Horner fuori dal cazzo questo weekend e si festeggia #BritishGP #SilverstoneGP -

, team principal e amministratore delegato Red Bull, ha ricordato: 'Si tratta di una pietra miliare, perché Red Bull Advanced Technologies adesso è in grado di creare e costruire in ...In quel caso, secondo le molte indiscrezioni filtrate dal paddock, si è assistito ad un duro scontro tra i numeri uno di Ferrari e Red Bull, Mattia Binotto e, e il boss di casa ...Dal ritiro in Australia, l'olandese Max Verstappen (Red Bull) ha vinto tutti i GP del Mondiale 2022 di F1, fatta eccezione per l'affermazione del messicano Sergio Perez, ma sempre alfiere della scuder ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...