“Dio salvami” | brutta notizia | è stato ricoverato d’urgenza in ospedale

Pubblicità

kaidomill3r : @mattiazahev O MIO DIO SALVAMI JESSICO CALCETTO PORCA VACCA - atrotnoc : madonna fword salvami da questo tedio dove sei mio dio aiuto - RadioCity_it : Problemi di salute per Travis Barker, batterista dei Blink-182, che è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. M… - acasofra : aiuto che ansia un altra quarantena mi distruggerebbe psicologicamente dio se esisti salvami - risvegliogloba : Salmi 3:8 #TheEndRevival Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio! Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici, hai sp… -

Poco dopo, il batterista ha postato su Instagram delle eloquenti parole - 'God save me' ('') - a testimonianza di quanto fosse seria la situazione. Per il sito 'TMZ', il batterista dei ...Aveva scritto "God save me", ovvero "", in un cinguettio su Twitter che ha spaventato i suoi fan, soprattutto alla luce del ricovero d'urgenza: Travis Barker infatti martedì è stato portato in ospedale. E in seguito alle ...È stato ricoverato d'urgenza in ospedale, bruttissima notizia: "Dio salvami", l'appello fa realmente preoccupare i suoi sostenitori.Travis Barker dei Blink 182 è stato ricoverato in ospedale: al momento non si sa nulla sulle sue condizioni di salute. Travis Barker è stato ricoverato in ospedale: il batterista dei Blink 182 dopo es ...