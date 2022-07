Dalla Romania alla Polonia. Continua l’impegno Nato dell’Aeronautica (Di venerdì 1 luglio 2022) l’impegno dell’Aeronautica militare si sposta da sud a nord. Dopo sette mesi, gli Eurofighter italiani schierati in Romania hanno infatti concluso il loro impegno all’interno della missione Nato di enhanced Air policing (eAP), la sorveglianza dei cieli rafforzata messa in campo dall’Alleanza all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Adesso, i caccia del nostro Paese si riposizioneranno in Polonia a partire da agosto, dove continueranno la loro missione per conto della Nato. Sicurezza aerea rafforzata L’operazione dell’Italia per il rafforzamento dell’Air policing sul fianco orientale della Nato nello spazio aereo rumeno è iniziata a dicembre dell’anno scorso, con la costituzione della task force Air – Romania (Tfa-R) Black Storm stanziata presso la ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022)militare si sposta da sud a nord. Dopo sette mesi, gli Eurofighter italiani schierati inhanno infatti concluso il loro impegno all’interno della missionedi enhanced Air policing (eAP), la sorveglianza dei cieli rafforzata messa in campo dall’Alleanza all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Adesso, i caccia del nostro Paese si riposizioneranno ina partire da agosto, dove continueranno la loro missione per conto della. Sicurezza aerea rafforzata L’operazione dell’Italia per il rafforzamento dell’Air policing sul fianco orientale dellanello spazio aereo rumeno è iniziata a dicembre dell’anno scorso, con la costituzione della task force Air –(Tfa-R) Black Storm stanziata presso la ...

