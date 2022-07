Chi legge Quel maledetto Vronskij vorrebbe qualcosa di più sostanzioso

(Di venerdì 1 luglio 2022) Riassunto delle puntate precedenti. E dello sporco lavoro che qualcuno deve pur fare. Siccome noi maligni sospettiamo che neanche i votanti abbiano letto da cima a fondo i sette finalisti del premio Strega, adottiamo il metodo di pagina 69 suggerito da Marshall McLuhan. Il lettore che smarrito si aggira in libreria deve aprire il libro alla pagina 69,rla, capire se gli piace. (Grande scandalo per Netflix che considera “visto” un film o una serie dopo neanche dieci minuti dall’inizio: la pratica non è ignota ai recensori). Prima di correre a pagina 69 di “”, confessiamo un pregiudizio negativo verso i libri che parlano di altri libri (anche per i film con le isole, con i musicisti, con aggeggi da ripresa in soprannumero, bastalo manovrato dal regista). Pregiudizio ...

Pubblicità

TeresaBellanova : #iusscholae è una legge di civiltà. Chi da destra agita fantasmi di altra natura, seminando odio sociale è bene che… - marcodimaio : Sullo #iusscholae nessun parallelismo col ddl Zan: temi e condizioni sono diversi. C'è la concreta possibilità di o… - marattin : Il 1 giugno @ItaliaViva lanciò questa proposta: permettiamo ai cittadini di rateizzare di più e senza burocrazia i… - Giancarlo1970 : @borghi_claudio Ma smettiamola , legge ingiusta e insensata , sanatoria ? Ma davvero c’è chi ha pagato ? La politic… - GaetanoBellino : RT @carovana12: IUS SCHOLAE. La Lega presenta oltre 1.500 emendamenti al disegno di legge sulla cittadinanza a chi ha completato un ciclo d… -

Sul sito della SNAM siche Golar Tundra, il nome della nave, avrà una capacità di stoccaggio ...guarda solo all'aspetto paesaggistico, pensa che l'impatto ambientale sia nullo perché non vede ..."Oltre a reinseriresi trova fuori dal mondo del lavoro one è stato escluso a causa della ... Si pone attenzione anche alla sicurezza nei cantieri per i quali " come sinel patto " ...“Bene ha fatto Enrico Letta a ribadire che sullo Ius scholae il Pd non arretrerà neanche di un millimetro. Perché questo è il nostro dovere nei confronti del Paese intero, non solo nei confronti degli ...Milano, 30 Giugno 2022. Andrea Lorenzon, in arte Cartoni Morti, il fumettista trevigiano da 1 milione di like su Facebook si racconta ai microfoni dell’Osservatorio ReputationUp condotto dal giornalis ...