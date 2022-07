Alan Fabbri, il sindaco con la vitiligine: “Chi non ha paura di mostrarsi ha già vinto” (Di venerdì 1 luglio 2022) Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, soffre di vitiligineCinque anni fa si è accorto di avere strane macchie sulla pelle. Da quel giorno, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, ha iniziato a fare i conti e a convivere con la vitiligine, una malattia non contagiosa della pelle che colpisce circa lo 0,5%-2% della popolazione mondiale. Nei giorni scorsi, in occasione della giornata mondiale della vitiligine, Fabbri ha deciso di mostrare la foto delle proprie mani, raccontando attraverso un lungo e toccante post il percorso che lo ha portato a mostrare quei segni e ad accettarli senza vergogna, come parte di sé. “Per i primi tempi – ha spiegato dal suo profilo Facebook – cercavo di evitare di mettere in mostra le mie mani, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022)di Ferrara, soffre diCinque anni fa si è accorto di avere strane macchie sulla pelle. Da quel giorno, ildi Ferrara, ha iniziato a fare i conti e a convivere con la, una malattia non contagiosa della pelle che colpisce circa lo 0,5%-2% della popolazione mondiale. Nei giorni scorsi, in occasione della giornata mondiale dellaha deciso di mostrare la foto delle proprie mani, raccontando attraverso un lungo e toccante post il percorso che lo ha portato a mostrare quei segni e ad accettarli senza vergogna, come parte di sé. “Per i primi tempi – ha spiegato dal suo profilo Facebook – cercavo di evitare di mettere in mostra le mie mani, ...

