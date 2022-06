Webuild, nel 2022 ordini acquisiti e in via di finalizzazione per 6 mld (Di giovedì 30 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – E' di oltre 6 miliardi di euro il valore consolidato dei nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione registrati dal Gruppo Webuild da inizio 2022 a oggi. Si tratta di contratti acquisiti o per cui Webuild o le sue partecipate risultano miglior offerente, che raggiungono 19 miliardi includendo il mega contratto già firmato negli Stati Uniti per l'alta velocità in Texas, del valore di 16 miliardi di dollari (13 miliardi di euro). Un totale di ben 17 progetti, di cui oltre l'80% in paesi a basso profilo di rischio (Europa, Australia e Nord America), nel settore delle infrastrutture stradali (46%) e ferroviarie (28%), nel settore dell'edilizia (21%) e degli impianti (5%).Una grande opportunità anche per l'intera filiera del Gruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – E' di oltre 6 miliardi di euro il valore consolidato dei nuovie in corso diregistrati dal Gruppoda inizioa oggi. Si tratta di contrattio per cuio le sue partecipate risultano miglior offerente, che raggiungono 19 miliardi includendo il mega contratto già firmato negli Stati Uniti per l'alta velocità in Texas, del valore di 16 miliardi di dollari (13 miliardi di euro). Un totale di ben 17 progetti, di cui oltre l'80% in paesi a basso profilo di rischio (Europa, Australia e Nord America), nel settore delle infrastrutture stradali (46%) e ferroviarie (28%), nel settore dell'edilizia (21%) e degli impianti (5%).Una grande opportunità anche per l'intera filiera del Gruppo ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Webuild, nel 2022 ordini acquisiti e in via di finalizzazione per 6 mld - - UltraAleM : @beasenzadante In Sicilia si sta costruendo la nuova linea da Messina a Palermo passando per Catania. Ci lavora WeB… - vinierm : RT @Webuild_Group: ??#Webuild #talents around the world. Da #StatiUniti ad #Australia, passando per #Norvegia #Francia, #ArabiaSaudita e #It… - grand_gerd : RT @Webuild_Group: ??#Webuild #talents around the world. Da #StatiUniti ad #Australia, passando per #Norvegia #Francia, #ArabiaSaudita e #It… - Webuild_Group : ??#Webuild #talents around the world. Da #StatiUniti ad #Australia, passando per #Norvegia #Francia, #ArabiaSaudita… -