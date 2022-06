ULTIM’ORA – Serie A, definite le date e gli orari delle prime cinque giornate (Di giovedì 30 giugno 2022) Notizia dell’ultima ora quella delle date e gli orari delle prime cinque giornate di Serie A. Sky Sport ha comunicato tutti i dettagli. 1a giornata Sabato 13 agosto 2022, ore 18.30 – Milan-Udinese Sabato 13 agosto 2022, ore 18.30 – Sampdoria-Atalanta Sabato 13 agosto 2022, ore 20.45 – Lecce-Inter Sabato 13 agosto 2022, ore 20.45 – Monza-Torino Domenica 14 agosto 2022, ore 18.30 – Fiorentina-Cremonese Domenica 14 agosto 2022, ore 18.30 – Lazio-Bologna Domenica 14 agosto 2022, ore 20.45 – Spezia-Empoli Domenica 14 agosto 2022, ore 20.45 – Salernitana-Roma Lunedì 15 agosto 2022, ore 18.30 – Verona-Napoli Lunedì 15 agosto 2022, ore 20.45 – Juventus-Sassuolo 2a giornata Sabato 20 agosto 2022, ore 18.30 – Udinese-Salernitana Sabato 20 agosto 2022, ore 18.30 ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Notizia dell’ultima ora quellae glidiA. Sky Sport ha comunicato tutti i dettagli. 1a giornata Sabato 13 agosto 2022, ore 18.30 – Milan-Udinese Sabato 13 agosto 2022, ore 18.30 – Sampdoria-Atalanta Sabato 13 agosto 2022, ore 20.45 – Lecce-Inter Sabato 13 agosto 2022, ore 20.45 – Monza-Torino Domenica 14 agosto 2022, ore 18.30 – Fiorentina-Cremonese Domenica 14 agosto 2022, ore 18.30 – Lazio-Bologna Domenica 14 agosto 2022, ore 20.45 – Spezia-Empoli Domenica 14 agosto 2022, ore 20.45 – Salernitana-Roma Lunedì 15 agosto 2022, ore 18.30 – Verona-Napoli Lunedì 15 agosto 2022, ore 20.45 – Juventus-Sassuolo 2a giornata Sabato 20 agosto 2022, ore 18.30 – Udinese-Salernitana Sabato 20 agosto 2022, ore 18.30 ...

