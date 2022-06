Tolisso torna al Lione | l’ex Bayern firma oggi

(Di giovedì 30 giugno 2022) . Dopo lo svincolo dai bavaresi ecco l’accordo coi transalpiniriparte dalla Ligue 1 dopo aver lasciato ilMonaco da svincolato. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti,il centrocampista francese sta per diventare un nuovo giocatore del. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e secondo Rmc Sport olisso sarebbe già in città per svolgere le visite mediche di rito.è prevista lasul contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio in Pillole

