Primo acquisto del PSG, dal Porto arriva Vitinha (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Paris Saint - Germain ha annunciato l'arrivo del Primo acquisto di questo calciomercato: si tratta del centrocampista Portoghese Vitinha, che ha firmato un contratto quinquennale con il club della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Paris Saint - Germain ha annunciato l'arrivo deldi questo calciomercato: si tratta del centrocampistaghese, che ha firmato un contratto quinquennale con il club della ...

Pubblicità

gambafrizzante : Primo acquisto: Origi. Voto 7.5. Giocatore che se dovesse stare bene fisicamente, potrebbe fare veramente bene. Io… - Erdsve : RT @AcrMessina1900: ???? | ??????????-???????? !! ???? Primo acquisto per l'ACR Messina: il grande @ninofrassicaoff testimonial per la stagione spor… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Vitinha è il primo acquisto del PSG per il 2022-23. Contratto di cinque stagioni - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Vitinha è il primo acquisto del PSG per il 2022-23. Contratto di cinque stagioni - RICKYMorabito : RT @AcrMessina1900: ???? | ??????????-???????? !! ???? Primo acquisto per l'ACR Messina: il grande @ninofrassicaoff testimonial per la stagione spor… -