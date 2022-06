Perché Russia e Ucraina si contendono la piccola Isola dei Serpenti (Di giovedì 30 giugno 2022) Nella notte del 26 giugno le forze armate ucraine hanno colpito la guarnigione russa sull’Isola dei Serpenti. Era il primo attacco portato con jet da combattimento in quel pezzetto di terra nel Mar Nero dopo diverse settimane: il 21 giugno gli ucraini avevano preso di mira l’Isola e le vicine piattaforme del gas che la Russia usa come stazioni radar e di sorveglianza, ma aveva usato solo i droni forniti dalla Turchia. Un attacco che non poteva passare inosservato nelle cronache del conflitto, Perché le esplosioni erano state così forti da svegliare i residenti di Vylkove, l’insediamento più vicino sulla terraferma, a 35km di distanza. Le autorità di Kiev hanno dichiarato pubblicamente che gli attacchi missilistici e i droni sono partiti dalla costa martedì 21 giugno e hanno registrato la distruzione di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 giugno 2022) Nella notte del 26 giugno le forze armate ucraine hanno colpito la guarnigione russa sull’dei. Era il primo attacco portato con jet da combattimento in quel pezzetto di terra nel Mar Nero dopo diverse settimane: il 21 giugno gli ucraini avevano preso di mira l’e le vicine piattaforme del gas che lausa come stazioni radar e di sorveglianza, ma aveva usato solo i droni forniti dalla Turchia. Un attacco che non poteva passare inosservato nelle cronache del conflitto,le esplosioni erano state così forti da svegliare i residenti di Vylkove, l’insediamento più vicino sulla terraferma, a 35km di distanza. Le autorità di Kiev hanno dichiarato pubblicamente che gli attacchi missilistici e i droni sono partiti dalla costa martedì 21 giugno e hanno registrato la distruzione di ...

Perché ci serve il gendarme Usa Il vertice Nato a Madrid segna una svolta: l'ufficializzazione che il post - Guerra fredda è finito e che la Russia rappresenta non più un partner strategico, ma una minaccia diretta per l'Europa. Associata ad una mano tesa a Mosca, la deterrenza è rimasta un pilastro per l'Alleanza Atlantica anche nel ... Conte - Draghi ad alta tensione Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli ... La Russia ha replicato che non lascerà senza risposta lo schieramento di nuove forze Usa in Europa, ... Il Sole 24 ORE Il vertice Nato a Madrid segna una svolta: l'ufficializzazione che il post - Guerra fredda è finito e che larappresenta non più un partner strategico, ma una minaccia diretta per l'Europa. Associata ad una mano tesa a Mosca, la deterrenza è rimasta un pilastro per l'Alleanza Atlantica anche nel ...il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli ... Laha replicato che non lascerà senza risposta lo schieramento di nuove forze Usa in Europa, ... Ucraina ultime notizie. Erdogan a Biden: «Apriremo corridoi per il grano»