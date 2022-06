Passi avanti sullo Yemen anche senza nucleare iraniano (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Arabia Saudita e il movimento Yemenita Houthi — che sette anni fa ha rovesciato il governo di Sanaa e prodotto l’ingresso in guerra di Riad — hanno ripreso i colloqui diretti per discutere della sicurezza lungo il confine del regno e delle future relazioni nell’ambito di un accordo di pace con lo Yemen. È uno degli elementi di stabilizzazione regionale più complessi, perché la guerra civile lungo la base meridionale della Penisola Araba ha un principale risvolto internazionale: è combattuta anche come conflitto per procura contro Riad dai Pasdaran, che forniscono agli Houthi assistenza e tecnologia militare con cui colpire il regno. La coalizione anti-Houthi a guida saudita accusa l’Iran di armare e finanziare il movimento, che si è trasformato da milizia sgangherata a una forza consolidata nel corso della guerra. Sia Teheran che il ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Arabia Saudita e il movimentoita Houthi — che sette anni fa ha rovesciato il governo di Sanaa e prodotto l’ingresso in guerra di Riad — hanno ripreso i colloqui diretti per discutere della sicurezza lungo il confine del regno e delle future relazioni nell’ambito di un accordo di pace con lo. È uno degli elementi di stabilizzazione regionale più complessi, perché la guerra civile lungo la base meridionale della Penisola Araba ha un principale risvolto internazionale: è combattutacome conflitto per procura contro Riad dai Pasdaran, che forniscono agli Houthi assistenza e tecnologia militare con cui colpire il regno. La coalizione anti-Houthi a guida saudita accusa l’Iran di armare e finanziare il movimento, che si è trasformato da milizia sgangherata a una forza consolidata nel corso della guerra. Sia Teheran che il ...

