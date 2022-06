Orietta Berti opinionista al Grande Fratello Vip, farà coppia con Sonia Bruganelli? (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci siamo. L’Isola dei Famosi si è appena conclusa e già arrivano le news sui prossimi reality di Canale5 con una bomba: Orietta Berti opinionista al Grande Fratello Vip. Proprio in occasione del lancio dei nuovi palinsesti, i vertici Mediaset non solo hanno confermato il ritorno del Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini nella sua versione maxi ma anche il fatto che il conduttore sarà affiancato da uno dei nomi più pop del momento, Orietta Berti. La cantante è reduce del successo di Quelle Brave Ragazze, al fianco di Mara Maionchi e Sandra Milo, è pronta a sbarcare nel prime time di Canale5 proprio nell’inedito ruolo di opinionista e questo ha mandato già in tilt il pubblico. Chi conosce le sue ultime ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci siamo. L’Isola dei Famosi si è appena conclusa e già arrivano le news sui prossimi reality di Canale5 con una bomba:alVip. Proprio in occasione del lancio dei nuovi palinsesti, i vertici Mediaset non solo hanno confermato il ritorno delVip con al timone Alfonso Signorini nella sua versione maxi ma anche il fatto che il conduttore sarà affiancato da uno dei nomi più pop del momento,. La cantante è reduce del successo di Quelle Brave Ragazze, al fianco di Mara Maionchi e Sandra Milo, è pronta a sbarcare nel prime time di Canale5 proprio nell’inedito ruolo die questo ha mandato già in tilt il pubblico. Chi conosce le sue ultime ...

Pubblicità

trash_italiano : Novità #PalinsestiMediaset: - La Talpa prodotta dalla Fascino di Maria - Emigratis con Pio e Amedeo - Tantissimo M… - GiusCandela : Orietta Berti nuovo volto di Canale 5: one woman show e opinionista al GfVip. Federica Panicucci condurrà Back to s… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - caryophyllum : Non so quale sia peggio Emigratis con quei due soggetti o un programma di Orietta Berti. Spiace ma non la trovo sim… - SBruganelli : RT @zioale__: Sonia Bruganelli e Oriette Berti sono ufficialmente le nuove opinioniste del #gfvip in partenza lunedì 19 settembre *inoltr… -