Nuovo Pc? Ecco le App che non possono mancare su Windows e sono gratis

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022)alcuni consigli riguardo ad app gratuite ed assai utili per la navigazione e per la produttività da installare subito a seguito della prima accensione del nostropersonal computer, per le versioni 10 ed 11 ma non solo. Alcuni consigli sulle app essenziali da installare sul nostroPC– ComputerMagazine.itQualsiasi utilizzo facciamo del nostro personal computer, che sia per lavoro oppure per svago, alcune app risultano particolarmente utili, se non addirittura essenziali, per un’esperienza di navigazione ottimale e per migliorare la nostra produttività. Se avete appena comprato unPCe non sapete da dove cominciare,alcuni consigli di app da installare subito a seguito della prima ...