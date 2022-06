Nicola Savino a TV8

(Di giovedì 30 giugno 2022)E’ ufficiale:entra a far parte della squadra di TV8. Da settembre, infatti, sarà affidata a lui la conduzione di uno show quotidiano nella fascia delle 20.30 (al posto di Guess My Age). “Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno “di famiglia” – ha affermato– TV8, una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8… secondi.” Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia ha dichiarato: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto anella famiglia Sky e su TV8, uno showman e autore poliedrico che ha fatto ...

Pubblicità

lattuga99 : RT @GiusCandela: Nicola Savino lascia Mediaset, Tv8 con una nota ufficializza il suo arrivo nell'access prime time. - ilovegossip5 : RT @GiusCandela: Nicola Savino lascia Mediaset, Tv8 con una nota ufficializza il suo arrivo nell'access prime time. - fabiofabbretti : Nicola Savino dichiara che la scelta di lasciare Mediaset per accettare la proposta di Tv8 l'ha presa in 8 secondi.… - Baccotvnews : ??E' ufficiale, nel giorno dei #Palinsestimediaset, #Tv8 annuncia l'arrivo di Nicola Savino. Il conduttore lascia mediaset, condurrà un game. - SMSNEWSOFFICIAL : NICOLA SAVINO entra nella squadra di TV8: da settembre condurrà uno show quotidiano nella fascia delle 20.30 -

Avrei voluto vincesse Nick e non lui." Tra i due opinionisti dell'Isola dei Famosi Vladimir Luxuria echi bocciate e chi promuovete L: "Io promuovoperché l'ho trovato più ...Recentemente l'abbiamo visto anche in Back to school, lo show presentato da, in cui personaggi televisivi provano a tornare tra i banchi di scuola con dei professori d'eccezione. Dal ...E’ ufficiale: Nicola Savino entra a far parte della squadra di TV8. Da settembre, infatti, sarà affidata a lui la conduzione di uno show quotidiano nella fascia delle 20.30 (al posto di Guess My Age).Ilary Blasi arrabbiata nel video di ringraziamenti dell'Isola dei Famosi: cosa si nota sulla conduttrice del reality show ...