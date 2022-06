Pubblicità

bepin69 : RT @acs_italia: Il #Nicaragua ha espulso le suore di Madre Teresa. Il regime di #Ortega, dopo aver espulso il Nunzio apostolico, continua a… - AstridCamj0707 : RT @acs_italia: Il #Nicaragua ha espulso le suore di Madre Teresa. Il regime di #Ortega, dopo aver espulso il Nunzio apostolico, continua a… - sabysal74 : RT @acs_italia: Il #Nicaragua ha espulso le suore di Madre Teresa. Il regime di #Ortega, dopo aver espulso il Nunzio apostolico, continua a… - Extraecclesiam1 : RT @acs_italia: Il #Nicaragua ha espulso le suore di Madre Teresa. Il regime di #Ortega, dopo aver espulso il Nunzio apostolico, continua a… - CienciaFe : RT @acs_italia: Il #Nicaragua ha espulso le suore di Madre Teresa. Il regime di #Ortega, dopo aver espulso il Nunzio apostolico, continua a… -

Agenzia ANSA

In riferimento alla decisione del regime di Ortega di mandare via le suore di Madre Teresa di Calcutta,sottolinea che "le religiose sono state espulse insieme ad altri 101 gruppi di beneficenza. ...In riferimento alla decisione del regime di Ortega di mandare via le suore di Madre Teresa di Calcutta,sottolinea che "le religiose sono state espulse insieme ad altri 101 gruppi di beneficenza. ... Nicaragua: Acs, attacchi alla Chiesa ormai quotidiani - Cronaca (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 30 GIU - 'Nel Paese guidato da Ortega dall'aprile 2018 si sta assistendo ad una profonda crisi ...