' Ndrangheta | sospesa l' estradizione in Italia del boss Rocco Morabito

Pubblicità

LaStampa : ‘Ndrangheta, stampa Brasile: sospesa l’estradizione del boss Morabito - GianlucaNarisi : RT @AntonioTalia: #BREAKING Il #Brasile ha sospeso l’estradizione in #Italia di #RoccoMorabito, boss della #Ndrangheta considerato uno dei… - marcoleofrigio : RT @AntonioTalia: #BREAKING Il #Brasile ha sospeso l’estradizione in #Italia di #RoccoMorabito, boss della #Ndrangheta considerato uno dei… - dianacaggiano : RT @LaCnews24: 'Ndrangheta, sospesa l’estradizione del boss Rocco Morabito: ha un mandato d’arresto in Brasile - BluCyber_ : RT @antimafia2000: Sospesa l'estradizione del superboss di 'Ndrangheta Rocco Morabito -

- Le autorità brasiliane hanno sospeso l'estradizione in Italia di Rocco Morabito, il boss della ', 56 anni, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo ......rocco morabito L'estradizione in Italia del boss della 'Rocco Morabito, 56 anni, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo, è statain Brasile ...Il pm della Dda di Milano Gianluca Prisco ha chiesto condanne a 20 anni di reclusione per Rocco Barbaro, 31 anni, e per il padre Antonio, 54 anni, a processo con rito abbreviato, assieme ad altri a ..."Che la mafia, nelle sue varie forme, sia presente anche in Svizzera è innegabile. Ma oggi non è più sufficiente constatare l'esistenza del fenomeno. Non è più sufficiente analizzare determinate situa ...