“Napoli in festa, finalmente liberi”: Polemiche per lo sfottò a Insigne di noto pub al Vomero (Di giovedì 30 giugno 2022) “Napoli in festa, finalmente liberi”. Moltissimi tifosi del Napoli hanno criticato l’idea di noto pub di stampare dei sottobicchieri celebrativi. Un noto pub al Vomero ha festeggiato l’addio di Lorenzo Insigne, scatenando le ire di molti tifosi del Napoli. Sui social è scattata la polemica che riguarda la partenza dalla Napoli calcistica del suo ex capitano, trasferitosi ai canadesi del Toronto. Al Frank Malone Pub del Vomero sono stati stampati sottobicchieri ironici nei riguardi dell’attaccante della Nazionale. “Napoli in festa, finalmente liberi”, recitano riportando il giocatore che indossa la maglia rossa dei ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) “in”. Moltissimi tifosi delhanno criticato l’idea dipub di stampare dei sottobicchieri celebrativi. Unpub alha festeggiato l’addio di Lorenzo, scatenando le ire di molti tifosi del. Sui social è scattata la polemica che riguarda la partenza dallacalcistica del suo ex capitano, trasferitosi ai canadesi del Toronto. Al Frank Malone Pub delsono stati stampati sottobicchieri ironici nei riguardi dell’attaccante della Nazionale. “in”, recitano riportando il giocatore che indossa la maglia rossa dei ...

Pubblicità

levrierog : Ma poi: 'NAPOLI IN FESTA' Né ma tu, esattamente, Arò sfaccimma si asciuto pe parlà a nome di una città? Fa 'o cess oj. #Insigne - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Vomero “Napoli in festa, finalmente liberi”: polemiche per lo sfottò a Insigne del noto pub al V… - T7TorreSette : #NapoliPride2022 L'evento con #ValeriaMarini e #MarcoCarta. Madrina #BiancaGuaccero. La festa del popolo #LGBTQ - areanapoliit : 30 giugno 1984, #Maradona è ufficialmente del #Napoli. Il TG: 'Scoppia la festa in città' (VIDEO) - angianna78 : @HankSchrader88 Vins, sei un ragazzo intelligente e certe affermazioni sono offensive per la tua intelligenza. Stai… -