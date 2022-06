Mercedesz Henger rompe il silenzio su Edoardo Tavassi | fan furiose contro di lei | Sei falsissima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 30 giugno 2022) Questa sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi è ormai terminata, e tutti i naufraghi sono tornati in Italia per riabbracciare i propri cari. Tra foto insieme, stories su Instagram e quant'altro, gli ex concorrenti del programma hanno vissuto dei momenti molto intensi durante il viaggio di ritorno. Anche per questo e alcuni di loro continuano a sentirsi. Ma questo non vale per tutti: scopriamo insieme cosa è successo.nelle ultime settimane è stata protagonista de L'Isola dei Famosi. Si è trattato della seconda volta per la figlia di Eva, la quale è approdata in Honduras dichiarandosi interessata a. Per questo lei, insieme con Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli, si è aggiudicata il titolo di "Conquistadora", eppure le sue intenzioni non hanno mai ...