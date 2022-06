Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi svela dove facevano i bisogni (Di giovedì 30 giugno 2022) Tornato su Instagram dopo l’Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi ha risposto alle domande più disparate dei fan. Tra queste, ce n’è stata una davvero scomoda: in tanti, infatti, hanno chiesto al fratello di Guendalina dove fanno i bisogni i naufraghi. “dove facevamo i bisogni? Dentro un secchio con una busta nera, una cosa terribile che veniva cambiata una volta a settimana” ha detto Tavassi, senza peli sulla lingua. “Nella seconda Isola hanno deciso di costruire la capanna dietro il secchio, una puzza di mer*a incredibile tutta la notte!” ha fatto sapere ancora. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) Tornato su Instagram dopo l’dei2022,ha risposto alle domande più disparate dei fan. Tra queste, ce n’è stata una davvero scomoda: in tanti, infatti, hanno chiesto al fratello di Guendalinafanno ii naufraghi. “facevamo i? Dentro un secchio con una busta nera, una cosa terribile che veniva cambiata una volta a settimana” ha detto, senza peli sulla lingua. “Nella secondahanno deciso di costruire la capanna dietro il secchio, una puzza di mer*a incredibile tutta la notte!” ha fatto sapere ancora. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dei...

