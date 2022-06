“Io e il mio compagno”. Coming out dell’ex Isola dei Famosi. A sorpresa lo presenta a tutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Luca Calvani, Coming out dell’ex vincitore dell’Isola dei Famosi. Il tutto è avvenuto a sorpresa e attraverso i social, infatti ha postato tre foto su Instagram che lo hanno immortalato insieme ad un uomo. Una vera e propria dedica amorosa quella dell’ex volto anche di Uomini e Donne, che ha avuto esperienze anche come attore. Un momento sicuramente molto piacevole anche per i suoi follower, che immediatamente hanno risposto a quel messaggio, postato da Calvani nelle ultime ore e che è diventato virale. Luca Calvani, Coming out ufficiale e presentazione del nuovo fidanzato attraverso alcune immagini. Un Coming out lo ha fatto anche l’attrice Rebel Wilson qualche settimana fa. “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Luca Calvani,outvincitore dell’dei. Il tutto è avvenuto ae attraverso i social, infatti ha postato tre foto su Instagram che lo hanno immortalato insieme ad un uomo. Una vera e propria dedica amorosa quellavolto anche di Uomini e Donne, che ha avuto esperienze anche come attore. Un momento sicuramente molto piacevole anche per i suoi follower, che immediatamente hanno risposto a quel messaggio, postato da Calvani nelle ultime ore e che è diventato virale. Luca Calvani,out ufficiale ezione del nuovo fidanzato attraverso alcune immagini. Unout lo ha fatto anche l’attrice Rebel Wilson qualche settimana fa. “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di ...

