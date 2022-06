Icardi al Monza: ora è tutto deciso (Di giovedì 30 giugno 2022) La suggestione Mauro Icardi è ancora al centro dell’attenzione in casa Monza. Ecco le ultime sul futuro dell’ex attaccante dell’Inter Galliani e Berlusconi hanno abituato a moltissimi colpi di mercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 30 giugno 2022) La suggestione Mauroè ancora al centro dell’attenzione in casa. Ecco le ultime sul futuro dell’ex attaccante dell’Inter Galliani e Berlusconi hanno abituato a moltissimi colpi di mercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

_cristiano73 : ve la giro come mi è arrivata da Orvieto... Icardi in prestito al Monza - monza_news : Bargiggia in esclusiva sul mercato del Monza: ‘Da Icardi a Petagna, vi dico tutto’ - Carlo_Brianza : Ma il #Monza vuole rifare l'Inter di qualche anno fa? #Ranocchia, #Sensi, adesso si punta a #Candreva, voci su… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Monza: Icardi è il sogno per l'attacco - serieAnews_com : #Calciomercato - #Monza scatenato, nel mirino #Petagna del #Napoli per l'attacco -