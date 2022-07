#I Sommelier svelano verità e falsi miti sul consumo di vino durante la stagione estiva (Di giovedì 30 giugno 2022) Gustare un buon calice di Chianti davanti al caminetto che arde, e una birra ghiacciata (o al massimo un prosecchino frizzante) in riva al mare all’ora dell’aperitivo. Mai suggestioni furono più sbagliate e anacronistiche. È vero che l’estate e le alte temperature sono arrivate in anticipo rispetto alla data del calendario, elemento che può portare gli abituali consumatori di vino ad abbandonare la scelta di vini rossi, bianchi e rosati in favore di soluzioni più rinfrescanti, ma per i più appassionati e inossidabili wine lovers occorre chiarire che il vino non perde il suo appeal in maniera così generica durante la stagione più calda. A sfatare miti e sdoganare falsi pregiudizi ci pensa Sommelier Coach, la prima digital factory al mondo che abbina la formazione sul ... Leggi su nonewsmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Gustare un buon calice di Chianti davanti al caminetto che arde, e una birra ghiacciata (o al massimo un prosecchino frizzante) in riva al mare all’ora dell’aperitivo. Mai suggestioni furono più sbagliate e anacronistiche. È vero che l’estate e le alte temperature sono arrivate in anticipo rispetto alla data del calendario, elemento che può portare gli abituali consumatori diad abbandonare la scelta di vini rossi, bianchi e rosati in favore di soluzioni più rinfrescanti, ma per i più appassionati e inossidabili wine lovers occorre chiarire che ilnon perde il suo appeal in maniera così genericalapiù calda. A sfataree sdoganarepregiudizi ci pensaCoach, la prima digital factory al mondo che abbina la formazione sul ...

Pubblicità

nomismaustampa : RT @foodaffairs_it: Quali sono i vini per l'estate? Il rosso può andare in frigorifero? Meglio fermi o frizzanti? I Sommelier svelano verit… - foodaffairs_it : Quali sono i vini per l'estate? Il rosso può andare in frigorifero? Meglio fermi o frizzanti? I Sommelier svelano v… -