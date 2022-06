“Hanno deciso così”. Giancarlo Magalli, scelta clamorosa della Rai. E lui passa all’attacco (Di giovedì 30 giugno 2022) Giancarlo Magalli, la decisione della Rai è stata presa nelle scorse ore e il conduttore televisivo non se l’è proprio sentita di rimanere in silenzio. Infatti, attraverso il social network Facebook, ha voluto fare un commento che è destinato ad aprire una marea di polemiche. I vertici della tv pubblica italiana non Hanno ancora commentato l’accaduto, ma sta di fatto che la sua pungente ironia è arrivata quasi in modo inaspettato. E ovviamente il suo pubblico si è schierato dalla sua parte. Giancarlo Magalli, decisione Rai ufficiale e reazione immediata del presentatore. Ad inizio giugno è invece circolata la notizia del suo ricovero in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito non fornire ulteriori dettagli, ma la cosa è sembrata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022), la decisioneRai è stata presa nelle scorse ore e il conduttore televisivo non se l’è proprio sentita di rimanere in silenzio. Infatti, attraverso il social network Facebook, ha voluto fare un commento che è destinato ad aprire una marea di polemiche. I verticitv pubblica italiana nonancora commentato l’accaduto, ma sta di fatto che la sua pungente ironia è arrivata quasi in modo inaspettato. E ovviamente il suo pubblico si è schierato dalla sua parte., decisione Rai ufficiale e reazione immediata del presentatore. Ad inizio giugno è invece circolata la notizia del suo ricovero in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito non fornire ulteriori dettagli, ma la cosa è sembrata ...

Pubblicità

sabahelher : @Domenic09148782 Ma QUANDO hanno deciso di Svegliarsi i servi del siero malefico sperimentale spacciato come “vacci… - ralphfeldberg : @fattoquotidiano @silviatruzzi1 ancora una notizia sbagliata. non esisteva da nessuna parte una legge che garantiv… - Agent0fMidgard : @dirtxmouth Farò schifo anche io ma tranquilla che come va tutto sommato conta poco, i prof hanno già deciso il vot… - Gianvittorio77 : @dottorbarbieri @DDetousc Hanno deciso chi saranno i prossimi ad essere discriminati? - levitwelve2 : @StanisLaRochele E se hanno deciso così noi tifosi ci possiamo fare poco, o meglio dire nulla, la critica ci sta se… -