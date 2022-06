Grillo tra gag e accuse | 72 ore in versione «guastatore» I suoi | «Ci sta triturando»

Pubblicità

GiovaQuez : Eletta tra le liste dei grillini, oggi Granato ci spiega che anche Grillo fa parte del grande reset. Il piano che p… - AndreaNex70 : come sul panfilo #Britannia nel 1992 tra #Grillo e #Draghi nulla è cambiato,sempre al servizio di sua maestà la fin… - PaoloMRCorti : RT @gigidangio: #fakenews . Il rancoroso #casalino , costruisce durante un vertice internazionale , la bufala di #Draghi che chiede a #Gril… - CostanzaBattis1 : RT @gigidangio: #fakenews . Il rancoroso #casalino , costruisce durante un vertice internazionale , la bufala di #Draghi che chiede a #Gril… - robertaradaelli : RT @Virus1979C: Giannini, direttore Stampa, dice di essere a conoscenza delle telefonate tra Grillo e Draghi, in cui il Pdc invitava Il fon… -

Draghi è spiazzato e vuole chiarire, conferma le conversazioni conma smentisce ... Chigi e Farnesina bloccavano ogni nostra proposta e intanto Di Maio,Camera e Senato, raccoglieva le firme ......primo pomeriggio infatti sembra concreta l'ipotesi di un via libera diall'appoggio esterno al governo. I senatori dei Cinque Stelle spingono per andare all'opposizione. Dopo la telefonata...(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi lascia in anticipo il vertice Nato di Madrid e rientra a Roma con un giorno di anticipo per il Consiglio dei ministri che vede sul tavolo, tra le ...La polemica tra Conte e Draghi, le discussioni sullo "ius scholae" e la decisione della Francia di negare l’estradizione di dieci ex militanti dell’estrema sinistra ...