Fedez svela perché Rovazzi e Achille Lauro non erano presenti al concerto Love Mi (Di giovedì 30 giugno 2022) Fedez ha fatto pace con J-Ax ed ha litigato con Achille Lauro e (di nuovo) con Fabio Rovazzi? Questo è il chiacchiericcio che è nato immediatamente dopo il concerto Love Mi che si è tenuto in Piazza Duomo a Milano. Il cantante di La Dolce Vita, infatti, quando ha dovuto intonare Mille lo ha fatto con Orietta Berti e J-Ax al posto di Achille Lauro. perché non c'era lui? A rispondere è stato direttamente Fedez in diretta su Instagram. "Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. Ve lo giuro, l'ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello!". E Fabio Rovazzi?

