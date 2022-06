Febbre da Barbie | l' ultima vittima è Khloé Kardashian

(Di giovedì 30 giugno 2022) La fondatrice di Good America per il suo compleanno si trasforma nella bambola più famosa del mondo con un abito rosa shocking. Ma non è la prima volta che decide di adottare un look allanell'ultimo periodo

Pubblicità

Vivimilano

A 90 è il punto di riferimento per tutti gli appassionati degli anni '90, facendo rivivere ...a partire dal 1997 diventando un sensazionale fenomeno pop soprattutto grazie al singolo '...So 90's Festival: le datea 90 sarà un grande party che aprirà il secondo dei due ... grazie soprattutto al successo straordinario della hitGirl , che ha consacrato la band come fenomeno ... "So '90s Festival" all'Ippodromo Snai San Siro - Locali, eventi e serate a Milano - Vivimilano La fondatrice di Good America per il suo compleanno si trasforma nella bambola più famosa del mondo con un abito rosa shocking. Ma non è la prima volta che decide di adottare un look alla Barbie nell' ...FEBBRE A 90, il party dedicato alla musica, allo stile e alle icone degli anni ‘90, aprirà l’appuntamento di Milano di SO ‘90s FESTIVAL, lo show prodotto e distribuito ...