Cosa prevede la bozza del decreto contro il ' caro bollette'

Leggi su agi

(Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - "Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022": è il primo degli otto articoli del dlsul tavolo del cdm. "Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW - si legge nella-. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e ...