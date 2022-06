Conte ha sciolto le riserve: Floridia candidata M5s alle primarie in Sicilia (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo il passo indietro di Cancelleri, Conte ha scelto la sottosegretaria al ministero della Pubblica Istruzione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo il passo indietro di Cancelleri,ha scelto la sottosegretaria al ministero della Pubblica Istruzione

