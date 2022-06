Carrarmati fermati in Campania: la ricostruzione della Polstrada (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiArriva la ricostruzione della Polizia stradale sulla vicenda dei Carrarmati Pzh2000 fermati perchè non in regola mentre erano diretti ad un’esercitazione in Germania. Poco prima della mezzanotte di domenica scorsa al centro operativo della Polizia Stradale di Napoli è pervenuta una richiesta d’intervento da parte di società Autostrade per l’Italia, a causa di una colonna di mezzi pesanti giunta alla barriera autostradale di Mercato San Severino (Sa). La richiesta proveniva dal casellante, il quale “si era reso conto che si trattava di un trasporto eccezionale e che la documentazione esibita presentava anomalie. Inoltre, a causa delle caratteristiche del carico, il trasporto eccezionale era potenzialmente idoneo a creare pericolo per il transito sui viadotti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiArriva laPolizia stradale sulla vicenda deiPzh2000perchè non in regola mentre erano diretti ad un’esercitazione in Germania. Poco primamezzanotte di domenica scorsa al centro operativoPolizia Stradale di Napoli è pervenuta una richiesta d’intervento da parte di società Autostrade per l’Italia, a causa di una colonna di mezzi pesanti giunta alla barriera autostradale di Mercato San Severino (Sa). La richiesta proveniva dal casellante, il quale “si era reso conto che si trattava di un trasporto eccezionale e che la documentazione esibita presentava anomalie. Inoltre, a causa delle caratteristiche del carico, il trasporto eccezionale era potenzialmente idoneo a creare pericolo per il transito sui viadotti ...

