Calciomercato Lazio: Sarri ha scelto Ilic per rinforzare il centrocampo (Di giovedì 30 giugno 2022) . I biancocelesti puntano il giocatore del Verona Il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Maurizio Sarri ha scelto Ivan Ilic per rinforzare il proprio centrocampo. L'accordo con il calciatore è stato trovato da tempo (quadriennale a 1.7 milioni), manca però quello col Verona che continua a chiedere 18 milioni di euro e per il quale risulta indispensabile l'uscita di Luis Alberto: il Siviglia tornerà presto alla carica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

