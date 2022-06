Pubblicità

"Il comportamento della Corte Suprema è stato oltraggioso, ma l'America non arretra, siamo in una posizione migliore di prima". Lo ha detto il presidente americano Joe nella conferenza stampa finale del vertice della Nato. "Dobbiamo cambiare la decisione della Corte Suprema sull'aborto", ha aggounto. . 30 giugno 2022 Naturalmente, molto nelle nostre vite dopo questa guerra. Ed è positivo che il mondo sia ... Il presidente degli Stati Uniti Joe ha affermato che Zelensky 'non ha voluto ascoltare' gli ... Biden, cambieremo decisione della Corte Suprema su aborto - Nord America (ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - "Avrò un incontro con i governatori per decidere i prossimi passi da fare sull'aborto. E' necessario trasformare in legge la Roe v. Wade'". Lo ha detto Joe Biden nella co ...