Atletica, Chituru Ali infortunato: distrazione all’adduttore, rinuncia ai Giochi del Mediterraneo (Di giovedì 30 giugno 2022) Chituru Ali ha deciso di non prendere parte ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Orano (Algeria). Il velocista italiano doveva essere una delle punte di diamante della squadra di Atletica leggera, ma purtroppo si è chiamato fuori dai Giochi a causa di una distrazione di primo grande all’adduttore. La nostra Nazionale perde un atleta di eccellente livello, che nel corso di questa stagione sta crescendo a dismisura ed è ormai diventato uno dei migliori sprinter alle nostre latitudini. Il 23enne era reduce dal secondo posto ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti della scorsa settimana, quando corse i 100 metri in un 10.16 controvento alle spalle di Marcell Jacobs (10.12 per il Campione Olimpico, che stasera tornerà in ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)Ali ha deciso di non prendere parte aidel2022, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Orano (Algeria). Il velocista italiano doveva essere una delle punte di diamante della squadra dileggera, ma purtroppo si è chiamato fuori daia causa di unadi primo grande. La nostra Nazionale perde un atleta di eccellente livello, che nel corso di questa stagione sta crescendo a dismisura ed è ormai diventato uno dei migliori sprinter alle nostre latitudini. Il 23enne era reduce dal secondo posto ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti della scorsa settimana, quando corse i 100 metri in un 10.16 controvento alle spalle di Marcell Jacobs (10.12 per il Campione Olimpico, che stasera tornerà in ...

