Tre carrarmati diretti in Ucraina fermati al casello della A1: documenti non in regola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al controllo della Polstrada è emerso che le carte dei rimorchi non erano in regola. Inoltre, uno dei conducenti non aveva l'autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al controlloPolstrada è emerso che le carte dei rimorchi non erano in. Inoltre, uno dei conducenti non aveva l'autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali

Pubblicità

Corriere : Convoglio con carrarmati diretto in Ucraina fermato dalla Polstrada: mancava il libretto di circolazione - bassi_danilo : RT @ultimenotizie: Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in #Ucraina, e provenienti dalla base militare di #Persano (Salerno), sono stati fermati… - iISud24 : Tre carrarmati fermati al casello autostradale: senza carta di circolazione e con la revisione scaduta #29giugno… - Maryljacb : RT @ultimenotizie: Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in #Ucraina, e provenienti dalla base militare di #Persano (Salerno), sono stati fermati… - adapallai : RT @ultimenotizie: Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in #Ucraina, e provenienti dalla base militare di #Persano (Salerno), sono stati fermati… -