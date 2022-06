Torino, no alla Roma per un centrocampista (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sasa Lukic è stato uno dei migliori giocatori della stagione del Torino, sotto la guida di Ivan Juric il centrocampista serbo è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sasa Lukic è stato uno dei migliori giocatori della stagione del, sotto la guida di Ivan Juric ilserbo è...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, c'è una base di intesa con #Laurienté: attesa oggi la risposta del #Lorient alla prima of… - GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - GiovaAlbanese : #Mandragora sempre più vicino alla #Fiorentina, difficile che il #Torino possa rientrare in corsa. #calciomercato - EmmeDoppia : RT @torinofilmfest: Ci sono podcaster amanti del cinema là fuori? Stiamo cercando proprio voi! È online il regolamento di Un podcast per i… - sportli26181512 : Torino, no alla Roma per un centrocampista: Sasa Lukic è stato uno dei migliori giocatori della stagione del Torino… -