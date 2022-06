(Di mercoledì 29 giugno 2022) Appello del presidente Feltrin al governo: "Giusto e doveroso porre fine al dilagare di frodi che vedono famiglie e imprese oneste pagare per gli errori di pochi ma occorre rivedere il meccanismo per non buttare il bambino con l'acqua sporca"

... non solo il110% come sembrava dalle prime informazioni circolate sul provvedimento. Protestano i costruttori, dall'Ance a Federcostruttori aalle organizzazioni artigiane, che ...... non solo il110% come sembrava dalle prime informazioni circolate sul provvedimento. Protestano i costruttori, dall'Ance a Federcostruttori aalle organizzazioni artigiane, che ... Superbonus, Federlegno: "Sbloccare le cessioni del credito"